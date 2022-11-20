Характеристики товара
Описание
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Размер: 45x45 см
Материал: 100% лен
Плотность: 250 гр/м
Полотенце для официанта, лен
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Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, серый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
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Ручник впитывающий, черный
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Ручник официанта, шоколадный
Ручник официанта, желтый
Ручник официанта, темно-синий
Ручник официанта, синий
Ручник официанта, темно-зеленый
Ручник впитывающий
Ручник впитывающий, красный
Ручник впитывающий, синий
Ручник впитывающий, фиолетовый