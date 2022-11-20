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Рулонная электрическая штора (без ткани)

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Характеристики товара

Описание

Цена за комплект: бесшумный электродвигатель, пульт управления, алюминевая труба 38мм, длиной 1 метр, крепление

Электрокарниз для рулонных штор
Получаете изделие в полностью собранном виде. Вам понадобится 15 минут, чтобы установить и настроить умный карниз с помощью инструкции, которая идет в комплекте.
Данный электрокарниз открытого типа оснащен бесшумным двигателем и рассчитан на шторы весом до 35 кг. Имеет возможность крепления к стене и к потолку (монтаж в проём окна и над проемом).
Электрокарниз может управляться с помощью дистанционного пульта.
Также мы можем изготовить карниз для рулонных штор индивидуальной ширины. 3
Можете выбрать электрокарниз с возможностью интеграции в систему «Умный дом».


Характеристики:
- Алюминиевая труба (диаметр 38 мм);
- Бесшумный двигатель (до 30 Дб), перемещаемый вес до 35 кг;
- Алюминиевый утяжелитель, окрашенный методом порошковой покраски;

Крепление карниза - На стену, К потолку
Материал - Алюминий

Возможная комплектация

  1. Рулонная электрическая штора 38 мм (до 2,5)
  2. Рулонная электрическая штора 38 мм (до 2,5) с аккум.
  3. Рулонная электрическая штора 38 мм в коробе (до 2,5)
  4. Рулонная электрическая штора 38 мм (до 2,5) с Wi-Fi
  5. Рулонная электрическая штора 38 мм в коробе (до 2,5) с аккум.
  6. Рулонная электрическая штора 50 мм(до 6 метров)
  7. Рулонная электрическая штора 50 мм с фазным управлением
  8. Рулонная электрическая штора Уни-2 (до 2,0)
  9. Рулонная электрическая штора Уни-2 (до 2,0) с аккум.
  10. Рулонная электрическая штора Tuya труба 38 мм (до 2,5 метров)
  11. Рулонная электрическая штора Tuya труба 50 мм (до 6 метров)
  12. Рулонная электрическая штора Aqara труба 50 мм (до 3 метров)

Дополнительные комплектующие

  1. 1-канальный пульт
  2. 16-ти канальный пульт
  3. Пульт с таймером
  4. Настенный 1-канальный пульт
  5. Настенный 2-канальный пульт
  6. Настенный 16-ти канальный пульт
  7. Контроллер
  8. Радиореле DC
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