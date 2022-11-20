Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.088 кг
Стеллаж 74
Комод Понзано
Подвесное кресло Сфера
Матрас ACTIVE PLUS, 2000x2000
Стул полубарный Chilli-QB Square зеленый/ черный каркас
Кресло поворотное BELLA, велюр, тёмно-зелёный
Диван Ricadi трёхместный, коричневый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис