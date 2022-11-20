Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.07 кг
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула)
Стол Океаник, 120х80
Диван Boomerang
Барный стул СИЕНА, хром сталь, рогожка коричневый
Стул Oliver Square велюр светло-серый
Пуф Келон, голубой
Кресло Эдмонтон, красное
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис