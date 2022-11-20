Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.854 кг
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул, на полозьях, гранатовая экокожа
Стул Ковель дуб, тон белое масло
Стул Элис
Стул Матео велюр терракотовый
Стул Chilly велюр сине-зеленый/ черные ножки
Стул Бристоль черный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис