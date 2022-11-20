Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.116 кг
Стул Флекс велюр черный
Подвесное кресло-конон Барселона Plus
Люстра подвесная V1170-3P Vesta 3*E27*60W
Деревянные ножки, светлый орех
Люстра деревянная Орлеан, 4 лампы, Венге Хром
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис