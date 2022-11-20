Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.12 кг
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Скалабрини, тихий океан
Настенный светодиодный светильник V5003-WL Ricco
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, вишня
Журнальный столик Финика M Дуб мадейра топаз
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис