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Рюмка для ликера 120 мл хр. стекло Style Opera - фото 1

Рюмка для ликера 120 мл хр. стекло Style Opera

Артикул: CH-044-417
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.12 кг
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