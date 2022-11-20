Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.167 кг
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа
Стол Лофт-2
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Люстра Taro 9
Стул пластиковый Bloom, белый
Стул складной с твердой спинкой, антик медь/ коричневый
Уличный настенный светильник Eglo PARETTA
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис