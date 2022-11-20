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Садовая скамейка Флоренция - фото 1

Садовая скамейка Флоренция

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 32 кг
Объем в упаковке 0.1 м3

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина1300 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый, черный

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