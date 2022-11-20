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Садовое кресло ЛИОН

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Комплект мебели Jesika

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина750 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Цветбежевый

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