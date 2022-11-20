Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина640 мм
- Глубина750 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяполиэстер
- Цветбежевый
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Стандарт с пюпитром
Стол Лидер 2, уличный из реек
Комплект мебели Модерн
Стол Салют №2
Чехол для стола 03, темно-синий
Стол CОРРЕНТО, 800x800
Стол CОРРЕНТО, 1200x800
Стол CОРРЕНТО, 1600x800
Стол ВЕРМОНТ
Стол CОРРЕНТО, 2000x800