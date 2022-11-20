Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалакация
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Стол
|700
|700
|750
|Стул
|420
|440
|800
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