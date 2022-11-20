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Садовый набор Гарисса, 3 предмета - фото 1Садовый набор Гарисса, 3 предмета - фото 2Садовый набор Гарисса, 3 предмета - фото 3Садовый набор Гарисса, 3 предмета - фото 4

Садовый набор Гарисса, 3 предмета

Артикул: CH-051-559
5 оценок
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Стул Джери, черный
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Стул Джери, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалакация
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Стол700700750
Стул420440800

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