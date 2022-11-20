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Садовый стул Isabellini в сером цвете - фото 1Садовый стул Isabellini в сером цвете - фото 2

Садовый стул Isabellini в сером цвете

14 оценок
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Садовый стул Isabellini в бежевом цвете

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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