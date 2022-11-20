Характеристики товара
Описание
Регулировка 360°;
Наклоняемый в одной плоскости.
Основные характеристики
- Ширина4000 мм
- Глубина3000 мм
- Материалполиэстер
- Цветчерный
Регулировка 360°;
Наклоняемый в одной плоскости.
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