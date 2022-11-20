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Садовый зонт Riva

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Садовый зонт Voyager T1 3х2м
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Садовый зонт Voyager T1 3х2м

Характеристики товара

Описание

Диаметр стойки 40 мм;

Наклоняемый в одной плоскости.

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Основные характеристики

  • Ширина2500/3000 мм
  • Глубина2000/2500/3000 мм
  • Материалполиэстер
  • Цветчерный

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