Характеристики товара
Описание
- покрыт полиуретаном
- водостойкий
- пылестойкий
- изменение цвета после 80-160 дней нахождения на солнце
- UPF 35+
Основные характеристики
- Ширина2500 мм
- Глубина2500 мм
- Материалполиэстер
- Цветсерый
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