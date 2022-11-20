Характеристики товара
Описание
- покрыт полиуретаном
- водостойкий
- пылестойкий
- изменение цвета после 80-160 дней нахождения на солнце
- UPF 35+
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина2000 мм
- Материалполиэстер
- Цветчерный
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