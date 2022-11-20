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Садовый зонт Voyager T1 3х2м - фото 1

Садовый зонт Voyager T1 3х2м

6 оценок
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Садовый зонт Voyager T1 2.5м

Характеристики товара

Описание

  • покрыт полиуретаном
  • водостойкий
  • пылестойкий
  • изменение цвета после 80-160 дней нахождения на солнце
  • UPF 35+
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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Глубина2000 мм
  • Материалполиэстер
  • Цветчерный

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