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Салатник Aristocrat, 1800 мл - фото 1

Салатник Aristocrat, 1800 мл

Артикул: CH-044-275
16 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр210 мм
  • Вес1.202 кг
  • Объем1800 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

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