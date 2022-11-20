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Салатник Gold Aristocrat, 600 мл - фото 1

Салатник Gold Aristocrat, 600 мл

Артикул: CH-039-330
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Объем600 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

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