Товар в корзине. Перейти
Салатник Light Grey, 700 мл - фото 1

Салатник Light Grey, 700 мл

Артикул: CH-039-346
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник Light Grey, 400 мл
Салатник Light Grey, 400 мл
Следующий Салатник Light Grey, 1350 мл
Салатник Light Grey, 400 мл

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Вес0.42 кг
  • Объем700 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

Похожие товары

Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрныйНастоящее фото товара Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от593
Оптовая цена
7

Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный

Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрныйНастоящее фото товара Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от299
Оптовая цена
15

Блюдо для подачи Орион, d=16 см, цвет чёрный

Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрныйНастоящее фото товара Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от739
Оптовая цена
8

Блюдо для подачи Орион, 27×2 см, цвет чёрный

Настоящее фото товара Тарелка Aristocrat, d 18 см , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Тарелка Aristocrat, d 18 см

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Тарелка Gold Aristocrat, d 18 см , произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
11

Тарелка Gold Aristocrat, d 18 см

В наличии 875 шт.
Настоящее фото товара Тарелка c бортом Light Grey, d 16 см , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
3

Тарелка c бортом Light Grey, d 16 см

В наличии 2576 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Light Grey, 400 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
17

Тарелка глубокая Light Grey, 400 мл

В наличии 699 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая Light Grey, 650 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
3

Тарелка глубокая Light Grey, 650 мл

В наличии 1147 шт.
Настоящее фото товара Тарелка c бортом Light Grey, d 21,5 см , произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
16

Тарелка c бортом Light Grey, d 21,5 см

В наличии 5101 шт.
Настоящее фото товара Тарелка c бортом Light Grey, d 25,5 см , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
15

Тарелка c бортом Light Grey, d 25,5 см

В наличии 5422 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Картина AM6-048, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
10

Картина AM6-048

Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детскийНастоящее фото товара Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский, произведённого компанией ChiedoCover
43 390
Оптовая цена
13

Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский

Настоящее фото товара Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
14

Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром

Стул Agnes MA латте/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Agnes MA латте/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
4

Стул Agnes MA латте/ черный каркас

В наличии 187 шт.
Стул Krakov, светло-коричневый/ бежевыйНастоящее фото товара Стул Krakov, светло-коричневый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 650
Оптовая цена
3

Стул Krakov, светло-коричневый/ бежевый

В наличии 1 шт.
Скамья парковая «Mountain» 2000 графитНастоящее фото товара Скамья парковая «Mountain» 2000 графит, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
14

Скамья парковая «Mountain» 2000 графит

В наличии 20 шт.
Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, тканьНастоящее фото товара Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
9

Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань

Другие товары из разделасервировка стола
Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Бокал для коктейлей Arcoroc Квадро

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, произведённого компанией ChiedoCover
от225
Оптовая цена
12

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Домэн, произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена
6

Пивной бокал Arcoroc Домэн

Настоящее фото товара Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от445
Оптовая цена
5

Пивной бокал Arcoroc Бир Лэдженд, 590 мл

Настоящее фото товара Бокал Флюте Брио, произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена
11

Бокал Флюте Брио

Настоящее фото товара Бокал для коктейлей Киото, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена
2

Бокал для коктейлей Киото

Настоящее фото товара Харикейн Arcoroc Элеганс, произведённого компанией ChiedoCover
от575
Оптовая цена
12

Харикейн Arcoroc Элеганс

Настоящее фото товара Бокал Айриш Кофе, 240, произведённого компанией ChiedoCover
от365
Оптовая цена
15

Бокал Айриш Кофе, 240

Настоящее фото товара Бокал Маргарита, произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена
15

Бокал Маргарита

Настоящее фото товара Бокал Каталина Айриш Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от645
Оптовая цена
10

Бокал Каталина Айриш Кофе