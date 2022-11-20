Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр150 мм
- Вес0.42 кг
- Объем700 мл
- Материалфарфор
- Страна изготовленияТаиланд
Блюдо для подачи Орион, 21×2 см, цвет чёрный
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Тарелка c бортом Light Grey, d 25,5 см
Картина AM6-048
Шкаф Амстердам Домик угловой-1 детский
Стул Галс, кожзам белый/ каркас хром
Стул Agnes MA латте/ черный каркас
Стул Krakov, светло-коричневый/ бежевый
Скамья парковая «Mountain» 2000 графит
Кресло поворотное Bella, коричнево-серый, ткань
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