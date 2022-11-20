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Салатник Light Grey, 750 мл - фото 1

Салатник Light Grey, 750 мл

Артикул: CH-039-359
4 оценки
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Кружка Light Grey, 350 мл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Вес0.49 кг
  • Объем750 мл
  • Материалфарфор
  • Страна изготовленияТаиланд

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