Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр160 мм
- Вес0.49 кг
- Объем750 мл
- Материалфарфор
- Страна изготовленияТаиланд
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