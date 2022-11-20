Характеристики товара
Описание
Объем: 750 мл
Высота: 15.5 см
Материал: фарфор
Объем: 750 мл
Высота: 15.5 см
Материал: фарфор
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12
Блюдо 305 мм усиленный край Royal White 3, 18
Блюдо 330 мм Royal White 4, 12
Блюдо глубокое без полей 305 мм Royal White 3, 18
Блюдо глубокое с ручками 260 мм Royal White 4, 16
Блюдо глубокое с ручками 340 мм Royal White 2, 8
Блюдо глубокое с ручками 410 мм Royal White 2, 4
Блюдо для закусок 180 мм Royal White 12, 72
Блюдо овальное 250*175 мм Royal White 6, 24
Подстолье металлическое 1253
Подстолье металлическое 1233
Подстолье металлическое 1269
Диван Глория
Детская раскладная кровать BEB-01
Раскладушка RXB-02
Люстра Karina 8
Люстра Karina 6
Светильник настенный 01538
Кресло игровое TopChairs Impala синее
Блюдце Проотель
Блюдце квадратное Проотель
Блюдце Паула D12
Блюдце Паула D13
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7