Фотография Салфетка Гобелен, этника от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Салфетка Гобелен, этника

4.2
Оптовая цена
от 290 ₽
При покупке от 50 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Гобелен, этника
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Салфетка Гобелен, этника

4.2
290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр300/350 мм

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