Фотография Салфетка Жаккард круглая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Салфетка Жаккард круглая

5
Оптовая цена
от 490 ₽
При покупке от 50 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Салфетка Жаккард круглая
Салфетка Жаккард круглая
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Салфетка Жаккард круглая

5
490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр300/350 мм

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