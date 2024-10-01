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Салфетка, журавинка гладь белая, 30 шт - фото 1

Салфетка, журавинка гладь белая, 30 шт

Артикул: CH-068-102
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Подробности уточняйте у менеджеров

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Материалжуравинка
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Размерсм Оптовая ценаруб
35х35 160
45х45 190
50х50 210

Отзывы

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Товар в корзине

Салфетка, журавинка гладь белая, 30 шт
Салфетка, журавинка гладь белая, 30 шт
от 1
В корзине

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