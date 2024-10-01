Характеристики товара
Описание
Подробности уточняйте у менеджеров
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Материалжуравинка
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Подробности уточняйте у менеджеров
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Размерсм
|Оптовая ценаруб
|35х35
|160
|45х45
|190
|50х50
|210
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв