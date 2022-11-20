Характеристики товара
Описание
Размер: 45х45 см
Цвет: шампань
Узор: цветы
Размер: 45х45 см
Цвет: шампань
Узор: цветы
Диван Аливарес
Диванетка Эмпайр
Кресло Сиенна
Пуфик-банкетка Тривия
Венок декоративный Green Gold
Столешница Дуолит, круг 90
Столешница Дуолит, квадрат 60x60
Столешница Дуолит, квадрат 68x68
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная