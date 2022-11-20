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Самшит Андовер - фото 1Самшит Андовер - фото 2

Самшит Андовер

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Характеристики товара

Описание

Искусственный самшит визуально неотличим от своего натурального аналога, благодаря применению высокотехнологичного полиэстера, а также специальной пропитки, которая придает листве специфический глянцевый блеск. Содержание и уход за экспозицией из искусственного самшита не требует особых усилий – лепестки имеют пылеотталкивающую пропитку, легко очищаются обычной водой, не теряют форму и эстетическую привлекательность, после их обработки.

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Основные характеристики

  • Диаметр400 мм
  • Материалполиэстер
  • Цветзеленый

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