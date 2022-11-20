Характеристики товара
Описание
Искусственный самшит визуально неотличим от своего натурального аналога, благодаря применению высокотехнологичного полиэстера, а также специальной пропитки, которая придает листве специфический глянцевый блеск. Содержание и уход за экспозицией из искусственного самшита не требует особых усилий – лепестки имеют пылеотталкивающую пропитку, легко очищаются обычной водой, не теряют форму и эстетическую привлекательность, после их обработки.
Основные характеристики
- Диаметр400 мм
- Материалполиэстер
- Цветзеленый