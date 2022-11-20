Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40

5 оценок

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Самшит колонна Тайя кашпо Dekollete Куб 40

4.1
30 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Ширина450 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалполиэстер, дерево

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