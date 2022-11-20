Стол Сарагоса темный квадрат

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Длина: 74 см
Ширина: 74 см
Высота: 73 см

Столешница: Массив сосны, морилка, прозрачный акриловый лак

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Варианты столешницы

Выбеленный дубВыбеленный дуб
Темный венгеТемный венге
ВенгеВенге
Темный орехТемный орех
Старый орехСтарый орех
ОрехОрех
Выбеленный дубВыбеленный дуб
ПровансПрованс
Античный дубАнтичный дуб
Натуральный дубНатуральный дуб
КоньякКоньяк
ОрехОрех
Спелая вишняСпелая вишня
Старый орехСтарый орех
ВишняВишня
ПолисандрПолисандр
Темный орехТемный орех
Темный венгеТемный венге
ВенгеВенге
Серебро WerzalitСеребро Werzalit
Травертин WerzalitТравертин Werzalit
Вишня WerzalitВишня Werzalit
Белый WerzalitБелый Werzalit
Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Бук WerzalitБук Werzalit
Венге WerzalitВенге Werzalit
ВенгеВенге
ОрехОрех
БукБук
ВишняВишня
СерыйСерый
БелыйБелый

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