Товар в корзине. Перейти
Секция 2-х местеная без подлокотников - фото 1

Секция 2-х местеная без подлокотников

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком
Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком
Следующий Секция 3-х местная с подлокотниками
Секция 2-х местеная без подлокотников, с металлическим кофейным столиком

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина1230 мм
  • Глубина690 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

С этим товаром покупают
Стул уличный АнриНастоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
11

Стул уличный Анри

Кресло Ева HL на газ-лифтеНастоящее фото товара Кресло Ева HL на газ-лифте, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
10

Кресло Ева HL на газ-лифте

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Кровать односпальная Виктория-ПП, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
14

Кровать односпальная Виктория-ПП

Настоящее фото товара Кровать односпальная Сакура, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
11

Кровать односпальная Сакура

Настоящее фото товара Кровать односпальная Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Кровать односпальная Гарда

Кровать Алекса NUTНастоящее фото товара Кровать Алекса NUT, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
15

Кровать Алекса NUT

Настоящее фото товара Ножка деревянная 104, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
5

Ножка деревянная 104

Стул Хэир, каркас черный, рогожка сераяНастоящее фото товара Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
7

Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая

Настоящее фото товара Диван Стокгольм, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
13

Диван Стокгольм

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная