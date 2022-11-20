Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина1230 мм
- Глубина690 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Стул уличный Анри
Кресло Ева HL на газ-лифте
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Кровать Алекса NUT
Ножка деревянная 104
Стул Хэир, каркас черный, рогожка серая
Диван Стокгольм
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная