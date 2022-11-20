Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина1770 мм
- Глубина690 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
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