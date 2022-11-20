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Секция 2-х местеная без подлокотников, с кофейным столиком - фото 1

Секция 2-х местеная без подлокотников, с кофейным столиком

15 оценок
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Секция многоместная Феррум, серая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина1770 мм
  • Глубина690 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл

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