Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина1770 мм
- Глубина690 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул офисный Гирос, серый
Кресло Гарда
Ножка деревянная 112
Ножка деревянная 108
Венок декоративный Nature
Венок декоративный Green Gold
Венок декоративный Light
Настенный светильник Люмия
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная