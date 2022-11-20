Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина1770 мм
- Глубина690 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяметалл
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой
Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02
Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08
Складная кровать EXB-07
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Венок декоративный Red
Настенный светильник Люче
Кресло Майами Адирондак
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная