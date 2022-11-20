Товар в корзине. Перейти
Секция 3-х местная с подлокотниками - фото 1

Секция 3-х местная с подлокотниками

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция 2-х местеная без подлокотников
Секция 2-х местеная без подлокотников
Следующий Секция 2-х местная с подлокотниками
Секция 2-х местеная без подлокотников

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина1770 мм
  • Глубина690 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый

Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкойНастоящее фото товара Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
11

Стул Наполеон, патина белая, с оливковой подушкой

Настоящее фото товара Дополнительное спальное место Extra-bed, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
9

Дополнительное спальное место Extra-bed

Настоящее фото товара Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
11

Раскладная кровать с 12 см Матрасом EXB-02

Настоящее фото товара Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
10

Складная кровать на основе ламели с колесиками EXB-08

Настоящее фото товара Складная кровать EXB-07, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
10

Складная кровать EXB-07

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Венок декоративный Red, произведённого компанией ChiedoCover
от3 95013
4 500 ₽
13

Венок декоративный Red

Настенный светильник ЛючеНастоящее фото товара Настенный светильник Люче, произведённого компанией ChiedoCover
от57 790
Оптовая цена
14

Настенный светильник Люче

Кресло Майами АдирондакНастоящее фото товара Кресло Майами Адирондак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Кресло Майами Адирондак

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Стул складной Торни, синийНастоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Стул складной Торни, синий

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная