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              Фотография Секция многоместная Эмигрант от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Секция многоместная Эмигрант

              4.3
              Оптовая цена
              от 7 625 ₽
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Длина: от 1030 до 2070 мм

              Глубина: 600 мм

              Высота: 780 мм

              Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

              Каркас: металл

              Цвет каркаса: любой

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              Варианты размеров

              Модель Размермм Ценаруб
              2-местная секция 1030x600x780 7625
              3-местная секция 1550x600x780 10200
              4-местная секция 2070x600x780 12370

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