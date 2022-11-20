Характеристики товара
Основные характеристики
Длина: от 1030 до 2070 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 780 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
Скачайте предложение по этому товару
Длина: от 1030 до 2070 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 780 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
|Модель
|Размермм
|Ценаруб
|2-местная секция
|1030x600x780
|7625
|3-местная секция
|1550x600x780
|10200
|4-местная секция
|2070x600x780
|12370