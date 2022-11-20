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              Фотография Секция многоместная Феррум от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Секция многоместная Феррум

              4.9
              Оптовая цена
              от 9 255 ₽
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              Секция многоместная Феррум
              Секция многоместная Феррум
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Длина: от 1140 до 2300 мм

              Глубина: 600 мм

              Высота: 780 мм

              Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

              Каркас: металл

              Цвет каркаса: любой

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Варианты размеров

              Модель Размермм Ценаруб
              2-местная секция 1140x600x780 9255
              3-местная секция 1720x600x780 12035
              4-местная секция 2300x600x780 16320

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