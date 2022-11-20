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              Фотография Секция многоместная Форум от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Секция многоместная Форум

              4.7
              Оптовая цена
              от 7 250 ₽
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Длина: от 1150 до 2310 мм

              Глубина: 560 мм

              Высота: 840 мм

              Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

              Каркас: металл

              Цвет каркаса: любой

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              Варианты размеров

              Модель Размермм Ценаруб
              2-местная секция 1150x560x840 7250
              3-местная секция 1730x560x840 10105
              4-местная секция 2310x560x840 13385

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