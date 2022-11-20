Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота765 мм
- Ширина975 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветбежевый
|Цена в ткани:
|4590
|Цена в экокоже:
|5090
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
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