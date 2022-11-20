Товар в корзине. Перейти
Секция многоместная ИЗО-2 на балке - фото 1

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2
Следующий Стул Изо Т плюс
Секция многоместная ИЗО-2

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина975 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Цена в ткани:4590
Цена в экокоже:5090

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Фен Valera Excel 1600 Shaver, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена
13

Фен Valera Excel 1600 Shaver

Стойка администратора СонатаНастоящее фото товара Стойка администратора Соната, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
8

Стойка администратора Соната

Обувница Лотос 3Настоящее фото товара Обувница Лотос 3, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
11

Обувница Лотос 3

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от79 590
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное

Настоящее фото товара Тумба Империя 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
82 590
Оптовая цена
11

Тумба Империя 5/1

Другие товары из разделапо моделям
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 168 шт.
Пластиковый барный стул ЭвансНастоящее фото товара Пластиковый барный стул Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
11

Пластиковый барный стул Эванс

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

В наличии 384 шт.
Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 211 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
15

Стул Chic шоколадный

В наличии 30 шт.