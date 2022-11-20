Характеристики товара
Описание
Каркас: стальная круглая труба D 22х1,2 мм.
Штанга: прямоугольная труба 60х30х1,8 мм
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Нагрузка на стул до 300 кг.
Высота от пола до сидения: 490 мм
Высота секции: 900 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 14,7 кг
Не штабелируется.
Объём секции: 0,51 м3
Сборка не требуется.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1215 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветголубой