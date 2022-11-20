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Секция многоместная СМ-3 на балке - фото 1

Секция многоместная СМ-3 на балке

15 оценок
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Секция многоместная ИЗО-3

Характеристики товара

Описание

Каркас: стальная круглая труба D 22х1,2 мм.
Штанга: прямоугольная труба 60х30х1,8 мм
Покрытие - порошковая полиэфирная краска.
Сидение: фанерные заготовки.
Наполнитель: мебельный поролон, плотностью 25/36.
Нагрузка на стул до 300 кг.


Высота от пола до сидения: 490 мм
Высота секции: 900 мм
Упаковка: стрейч-плёнка
Вес секции: 14,7 кг
Не штабелируется.
Объём секции: 0,51 м3
Сборка не требуется.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1215 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветголубой

Варианты размеров

Цена в ткани:6090
Цена в экокоже:6990

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