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              Фотография Секция многоместная Стайл от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Секция многоместная Стайл

              4.1
              Оптовая цена
              от 6 245 ₽
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              Секция многоместная Стайл
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Длина: от 1090 до 2130 мм

              Глубина: 560 мм

              Высота: 840 мм

              Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

              Каркас: металл

              Цвет каркаса: любой

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Варианты размеров

              Модель Размермм Ценаруб
              2-местная секция 1090x560x840 6245
              3-местная секция 1610x560x840 8650
              4-местная секция 2130x560x840 11500

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