Характеристики товара
Основные характеристики
Длина: от 1090 до 2130 мм
Глубина: 560 мм
Высота: 840 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
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Длина: от 1090 до 2130 мм
Глубина: 560 мм
Высота: 840 мм
Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции
Каркас: металл
Цвет каркаса: любой
|Модель
|Размермм
|Ценаруб
|2-местная секция
|1090x560x840
|6245
|3-местная секция
|1610x560x840
|8650
|4-местная секция
|2130x560x840
|11500