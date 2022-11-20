Товар в корзине. Перейти
Секция многоместная Тайм Аут - фото 1Секция многоместная Тайм Аут - фото 2

Секция многоместная Тайм Аут

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Секция перфорированная 4х местная
Секция перфорированная 4х местная
Следующий Секция многоместная Тайм
Секция перфорированная 4х местная

Характеристики товара

Описание

Длина: от 1140 до 2290 мм

Глубина: 610 мм

Высота: 790 мм

Различные вариации секций: 2-х, 3-х, 4-х местные секции

Каркас: металл

Обивка: искусственная кожа / ткань / микрофибра

Цвет обивки: любой

Цвет каркаса: любой

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Модель Размермм Ценаруб
2-местная секция 1140x610x790 9990
3-местная секция 1720x610x790 13190
4-местная секция 2290x610x790 17390

Похожие товары

Настоящее фото товара Секция стульев 01, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 01

Настоящее фото товара Секция стульев 02, произведённого компанией ChiedoCover
30 750
Оптовая цена
12

Секция стульев 02

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
15

Секция многоместная СМ-3 на балке

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

С этим товаром покупают
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99043
49 990 ₽Оптовая цена
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 7 шт.
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темныйНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99049
51 990 ₽Оптовая цена
8

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Диван Аливарес, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
13

Диван Аливарес

Столешница МДФ, 1100x700x19, овалНастоящее фото товара Столешница МДФ, 1100x700x19, овал, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
13

Столешница МДФ, 1100x700x19, овал

Столешница Дуолит, круг 40Настоящее фото товара Столешница Дуолит, круг 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
5

Столешница Дуолит, круг 40

Другие товары из разделасекции стульев
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый