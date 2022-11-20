Характеристики товара
Описание
Глубина: 532 мм
Ширина: 980 мм
Высота: 813 мм
Вес: 14 кг
Глубина: 532 мм
Ширина: 980 мм
Высота: 813 мм
Вес: 14 кг
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