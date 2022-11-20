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Секция перфорированная 3х местная, сварная - фото 1Секция перфорированная 3х местная, сварная - фото 2Секция перфорированная 3х местная, сварная - фото 3Секция перфорированная 3х местная, сварная - фото 4

Секция перфорированная 3х местная, сварная

13 оценок
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Секция перфорированная 2х местная, сварная
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Секция перфорированная 2х местная, сварная

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота813 мм
  • Ширина1470 мм
  • Глубина532 мм
  • Вес19.5 кг
  • Цветсиний

Выполненные заказы

Секция на балке, с перфорацией, 3-х местная
Секция на балке, с перфорацией, 3-х местнаяСекция на балке, с перфорацией, 3-х местнаяСекция на балке, с перфорацией, 3-х местная
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