Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота813 мм
- Ширина1470 мм
- Глубина532 мм
- Вес19.5 кг
- Цветсиний
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
Подушка для стула Кроссбэк, синяя
Подушка для стула Кроссбэк, черная
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