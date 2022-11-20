Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Габариты: 920x900x760 мм

Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера

Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)

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