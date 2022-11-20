Характеристики товара
Описание
Габариты: 1000х1000х760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Габариты: 1000х1000х760 мм
Каркас: высококачественная сосна + березовая фанера
Наполнитель: многослойный (слои синтепона, полиуретан и ватина, пенополиуретановый слой)
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)
Блюдо прямоугольное 360х250 мм Royal White 4, 12
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Подвесной светильник Uva №1
Стул барный Кадиллак черный, экокожа
Кресло оператора на черном основании
Стол Campi
Подстолье Блин №1, барное