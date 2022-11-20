Характеристики товара
Описание
Вес 8 кг
Объем в упаковке 0,12 м3
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота650 мм
- Глубина270 мм
- Вес8 кг
- Объем68000 мл
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Вес 8 кг
Объем в упаковке 0,12 м3
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