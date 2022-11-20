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Сервант Беллари 160 x 80,1 cm - фото 1Сервант Беллари 160 x 80,1 cm - фото 2Сервант Беллари 160 x 80,1 cm - фото 3

Сервант Беллари 160 x 80,1 cm

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сервант Беллари – приоритетный подход к стеклу, воплощенный в промышленном дизайне. Сервант Беллари удивляет своим исполнением. Здесь текстурированное стекло создает невероятный визуальный эффект. В совмещении с минималистичным дизайном, этот предмет мебели непременно украсит ваш интерьер, и, при этом, не нарушит цветовой баланс.

Сервант имеет металлическую структуру, в которую вставлены фасады из закаленного текстурированное стекла. Стекло затемненное, ударопрочное, что делает изделие безопасным при эксплуатации. Каркас черного цвета, с матовым порошковым покрытием. Конструкция оснащена четырьмя распашными дверями без ручек (открываются нажатием) с мягкой системой закрытия на магнит. Основание имеет рамочную структуру, с квадратной формой ножек толщиной в 2 см. Высота ножек – 25 см. Снизу у них предусмотрены пластиковые накладки, которые защищают напольное покрытие от повреждений. Общая максимальная нагрузка – 30 кг

Размеры: ширина – 160 см, высота – 81 см, глубина – 41 см. Вес изделия – 52,9 кг

Потребуется самостоятельная сборка.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес42 кг
  • Материалсталь, стекло
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки1680 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки4 кг

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