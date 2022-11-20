Характеристики товара
Описание
Сервант Инвернесс воплощает всю художественность и элегантность стиля ар нуво. Изгибистые линии, интересная фактура, благородные оттенки отделки дерева, из которого произведен стильный шкаф, делают его торжественно нарядным и обольстительным. Он предназначен для самых роскошных интерьеров, оформленных в стиле модерн, и в сочетании с журнальным столиком, стеллажом, креслами и овальным зеркалом будет смотреться исключительно достойно.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина2120 мм
- Глубина540 мм
- Вес108 кг
- Материалдерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИспания