Характеристики товара
Описание
Буфет Инвернесс – это истинная декоративная «пьеса». Поклонники искусства ар нуво будут искренне очарованы этой прекрасной мебелью для гостиной, изготовленной вручную из натуральной древесины. Плавные изогнутые линии, мягкий серебристый цвет, флер загадочности делают этот предмет особенно нарядным и обольстительным. Дверцы каждого отделения обладают интересным дизайном, создающим эффект многомерности. Стильный шкаф Инвернесс воплощает анти-индустриальность и художественность модерна.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина2680 мм
- Глубина540 мм
- Вес132 кг
- Материалдерево
- Цветбелый, серебряный
- Страна изготовленияИспания