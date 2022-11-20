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Сервант Инвернесс, серый - фото 1Сервант Инвернесс, серый - фото 2

Сервант Инвернесс, серый

9 оценок
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Сервант Инвернесс

Характеристики товара

Описание

Сервант Инвернесс воплощает всю художественность и элегантность стиля ар нуво. Изгибистые линии, интересная фактура, благородные оттенки отделки дерева, из которого произведен стильный шкаф, делают его торжественно нарядным и обольстительным. Он предназначен для самых роскошных интерьеров, оформленных в стиле модерн, и в сочетании с журнальным столиком, стеллажом, креслами и овальным зеркалом будет смотреться исключительно достойно.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина2120 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес108 кг
  • Материалдерево
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияИспания

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