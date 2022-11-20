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Сервант Ханой

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сервант Ханой - это деревянный сервант с металлическими деталями на ручках. С четырьмя дверцами и двумя выдвижными ящиками это потрясающая деталь дизайна интерьера, которая может выделиться в любом дизайне интерьера.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина2400 мм
  • Глубина500 мм
  • Материалметалл, дерево
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияПортугалия

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