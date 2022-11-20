Характеристики товара
Описание
Сервант Ханой - это деревянный сервант с металлическими деталями на ручках. С четырьмя дверцами и двумя выдвижными ящиками это потрясающая деталь дизайна интерьера, которая может выделиться в любом дизайне интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина2400 мм
- Глубина500 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветчерный
- Страна изготовленияПортугалия