Характеристики товара
Описание
Структура серванта Хираката с натуральной отделкой выполнена из цельного натурального дерева акации. Часть ручной работы. Декоративные детали дверей также изготавливаются вручную, создавая оригинальный эффект с различной глубиной. Ножки из окрашенного в черный цвет металла, идеальная отделка для сочетания с этим деревом. Если вы хотели эксклюзивный предмет мебели, вы нашли его. Каждый буфет Хираката уникален, с разным деревянным зерном.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина410 мм
- Длина1470 мм
- Вес62.5 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияИспания