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Сервант Хираката 150 x 81 - фото 1Сервант Хираката 150 x 81 - фото 2Сервант Хираката 150 x 81 - фото 3Сервант Хираката 150 x 81 - фото 4Сервант Хираката 150 x 81 - фото 5Сервант Хираката 150 x 81 - фото 6

Сервант Хираката 150 x 81

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Структура серванта Хираката с натуральной отделкой выполнена из цельного натурального дерева акации. Часть ручной работы. Декоративные детали дверей также изготавливаются вручную, создавая оригинальный эффект с различной глубиной. Ножки из окрашенного в черный цвет металла, идеальная отделка для сочетания с этим деревом. Если вы хотели эксклюзивный предмет мебели, вы нашли его. Каждый буфет Хираката уникален, с разным деревянным зерном.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина1470 мм
  • Вес62.5 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

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